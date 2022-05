WHO verwacht meer gevallen van apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat ervan uit dat meer gevallen van het apenpokkenvirus opduiken, nu in landen extra gecontroleerd wordt op aanwezigheid van het virus. Volgens de WHO is het virus inmiddels vastgesteld in zeker twaalf landen waar de apenpokken doorgaans niet voorkomen. Bij de organisatie zijn in totaal 92 gevallen bekend en nog eens 28 vermoedelijke gevallen.

Volgens de gezondheidsorganisatie lopen personen die in nauw contact stonden met besmette mensen die al symptomen hadden het meeste risico. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpverleners. Zij moeten adequaat geïnformeerd worden, zegt de WHO, om zo de uitbraak te stoppen. Ook zegt de VN-organisatie binnen enkele dagen met extra adviezen te komen.

De landen waar het virus volgens de WHO is vastgesteld zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Maar ook Israël en Zwitserland hebben inmiddels gevallen gerapporteerd. Volgens de WHO zijn onder de patiënten relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen.

‘Nog nooit gezien’

De omvang van de uitbraak wordt ,,duidelijker en duidelijker”, schrijft de Belgische viroloog Marc Van Ranst op Twitter. ,,Dit is met apenpokkenvirussen nog nooit gezien.” Hij meldde zaterdag dat in België het virus bij een vierde persoon is vastgesteld.

Ook deze besmetting heeft volgens Van Ranst net als de andere drie een link naar het internationale homofestival Darklands, dat eerder deze maand plaatsvond in Antwerpen. ,,Het is belangrijk dat iedereen die aanwezig was op het Darklands-festival waakzaam blijft voor eventuele symptomen”, waarschuwt hij.

Maspalomas

Ondertussen onderzoeken de Spaanse autoriteiten of het apenpokkenvirus zich mogelijk via een Pride-festival op het toeristische eiland Gran Canaria heeft verspreid, bericht de Spaanse krant El País. Het populaire homofestival Maspalomas Gay Pride werd tussen 5 en 15 mei door zo’n 80.000 mensen uit Spanje en het buitenland bezocht. Een man uit Madrid, een man uit Italië, en een man van het eiland Tenerife testten positief op het virus nadat ze het festival hadden bezocht.

In heel Spanje zijn tot nu toe dertig besmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn er 23 ‘verdachte gevallen’ bekend. In Madrid heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vrijdag een sauna gesloten, nadat deze als mogelijke brandhaard werd aangewezen. Ook in buurland Portugal zijn zeker 23 mensen besmet.

In Nederland is het apenpokkenvirus bij twee mensen vastgesteld. Het virus is op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat artsen verplicht zijn besmettingen of vermoedens daarvan direct te melden.

Het apenpokkenvirus komt normaal gesproken alleen voor in West- en Midden-Afrika.

