WHO: Ongeveer 15 miljoen sterfgevallen door coronapandemie

Door de coronapandemie zijn wereldwijd ongeveer 15 miljoen mensen meer overleden dan zonder de virusuitbraak het geval zou zijn geweest. Dat schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De zogeheten oversterfte die de VN-organisatie heeft berekend is een optelsom van de directe én indirecte sterfte die aan de pandemie is te wijten.

Het gaat dus zowel om mensen die aan Covid-19 zijn overleden als om mensen die zijn gestorven door de negatieve effecten van de pandemie op de gezondheidszorg en andere delen van de maatschappij. De schatting van de WHO gaat over de periode van begin 2020 tot eind 2021 en bedraagt meer dan het dubbele van het officiële dodental van 6,2 miljoen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de VN-organisatie, noemt het cijfer ‘ontnuchterend’. Volgens hem moet het landen ertoe aanzetten om meer te investeren in hun capaciteit om toekomstige gezondheidscrisissen de kop in te drukken. ,,We zijn vastbesloten met andere landen samen te werken om hun gezondheidssystemen te verbeteren en zo meer gegevens te genereren om tot betere resultaten te komen’’, zegt de topman.

De WHO houdt rekening met een marge: het werkelijke aantal ligt ergens tussen de 13,3 en 16,6 miljoen overledenen. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens en statistische modellen die door de landen zijn aangeleverd. De experts hebben er wel rekening mee gehouden dat een bepaald aantal sterfgevallen is voorkomen als gevolg van de coronabeperkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om minder verkeersongevallen en arbeidsongevallen omdat mensen meer thuiswerkten en er op veel plaatsen een avondklok was.

Meer mannen dan vrouwen

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Zuidoost-Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Van de mensen die door de pandemie het leven lieten, kwam 53 procent uit de groep landen met lagere tot middeninkomens. Er stierven ook meer mannen dan vrouwen (57 procent tegenover 43 procent) aan de gevolgen van de pandemie.

In landen als Egypte, India en Pakistan liggen de werkelijke sterftecijfers volgens de VN-organisatie acht tot elf keer hoger dan de officiële cijfers vermelden. Volgens de WHO-cijfers is India veruit het hardst geraakt van alle landen. Daar vielen door de pandemie 4,7 miljoen doden, schatten de wetenschappers die de rapportage opstelden.

Officiële cijfers ernstige onderschatting

In maart bleek al uit een andere studie dat het virus veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan tot nu toe werd gedacht. De onderzoekers hadden het over meer dan 18 miljoen mensen. Dat was toen drie keer zoveel als de krap 6 miljoen officieel geregistreerde sterfgevallen.

