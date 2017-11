Wetenschappers: Verband tussen kromme penis en kankersoorten

Wetenschappers van Baylor College in Houston, een vooraanstaand academisch gezondheidsinstituut in de VS, zeggen een verband te hebben aangetoond tussen een kromme penis en een aantal vormen van kanker. Mannen met die afwijking zouden een verhoogde kans hebben op huid-, testikel- en maagtumoren. Specialisten van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (hét kankerinstituut in Nederland) kijken vreemd op van de onderzoeksconclusies.

In de studie wordt geopperd dat 40-plussers die van onderen een lichte of prominentere kromming ontdekken, extra alert moeten zijn. In vergelijking met gezonde mannen zouden seksegenoten met een kromme penis 40 procent meer kans hebben om testikel- of teelbalkanker en maagkanker te ontwikkelen. Ook zou er 29 procent meer kans zijn op huidkanker. De studie is recent aangeboden aan de American Society of Reproductive Medicine, een instituut dat is gespecialiseerd in voortplantingsgeneeskunde.

Bij het NKI (Nederlands Kanker Instituut) hebben ze nog nooit gehoord van een mogelijk verband tussen een krom lid en de genoemde vormen van kanker. Volgens woordvoerder Edith Krab, die de Amerikaanse studie intern voorlegde aan een oncoloog en een uroloog, is er geen reden tot paniek. ,,Het klinkt allemaal erg voorbarig. Onze specialisten hebben er nog nooit van gehoord. In elk geval is er op geen enkel congres nog aandacht aan besteed. Waarschijnlijk zal uitgebreid aanvullend onderzoek nodig zijn om een verband aan te tonen. Als er al een verband is.''

Peyronie

In de studie van het Baylor College in Houston gaat het specifiek om mannen met een afwijking die de ziekte van Peyronie heet: een plotselinge of geleidelijk ontstane kromstand van de stijve penis die niet is aangeboren maar op latere leeftijd kan ontstaan. De ziekte komt bij ongeveer 0,4 tot 0,9 procent van de mannelijke bevolking voor.

Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de soms pijnlijke kromming. De meest geaccepteerde verklaring is dat er, bijvoorbeeld door seksuele activiteiten, afwijkingen ontstaan in het bindweefsel in de wand van de twee zwellichamen. Verkalking van het bindweefsel kan de elasticiteit van die organen verminderen. Als dat aan één kant van de penis gebeurt, kan het lid in opgewonden toestand naar boven, onderen, links of rechts gaan neigen.

De wetenschappers die het verband tussen Peyronie en kanker zeggen te hebben aangetoond, benadrukken dat nog veel meer onderzoek nodig is. ,,Zo willen we bij vaders en zonen die last hebben van een kromming kijken of er sprake is van erfelijkheid'', vertelde onderzoeksleider dr. Alexander Pastuszak aan The Telegraph.

Hij dringt hoe dan ook aan op een 'wereldwijde screening' van mannen die de afwijking hebben. Britse specialisten stellen dat zo'n bevolkingsonderzoek onuitvoerbaar zal zijn. En ook dat de gelegde verbanden 'uiterst vreemd' zijn, omdat de echte oorzaak van de ziekte van Peyronie nooit met honderd procent zekerheid is vastgesteld.