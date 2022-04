We zijn ‘fysiek communiceren’ verleerd: ‘Twee jaar lang corona heeft mensen veranderd’

Aan een tafeltje in de kroeg vertel ik een vriendin over een ruzie waarmee ik in mijn maag zit. Plots voel ik de tranen opwellen. Kom hier, ik geef je een knuffel, zegt ze terwijl ze opstaat. Voor het eerst in twee jaar geven we elkaar midden in het café een dikke hug. En het voelt fijn. Het herinnert me aan de keren dat zij, of andere vriendinnen, de afgelopen twee jaar emotionele verhalen vertelden terwijl ik fysiek op afstand bleef. Wat voelde ik me op die momenten tekortschieten; tegelijkertijd vroeg ik me af of een knuffel wel gewaardeerd zou worden.