‘We waren beiden getrouwd, maar als de liefde ontstaat is er geen houden meer aan’

Luister hier naar de nieuwste aflevering:

Podcast Over de Liefde

In de eerste aflevering van het tweede seizoen Over de liefde praat Debby met radio- en podcast maker Mischa Blok over de relatiebreuk met haar grote liefde Jacob. Ze wilden graag vrienden blijven en maakten zelfs een podcast over dit proces. Mischa: ‘Een exen vriendschap is nooit een standaard vriendschap.’ Hoe ga je verder met elkaar na je relatie? Is vrienden blijven met je ex een goed idee? Je hoort het in Over de liefde. Over de liefde is te beluisteren via Spotify, de Podcast-app. Elke zondag een nieuwe aflevering.