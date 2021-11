Wanneer kun je 'm halen en welk vaccin krijg je? Dit moet je weten over de derde coronaprik

Mdma, ketamine en ayahuasca als medisch middel? ‘Als je erin gelooft, werkt het’

Psychedelica zijn niet alleen voor het partycircuit. Ook in de medische praktijk worden ze ingezet, bijvoorbeeld tegen posttraumatische stress of als pijnbestrijding. Neurowetenschapper Michiel van Elk (41) gidst je in een boek door de jungle van geestverruimende middelen.

26 oktober