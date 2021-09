Wanhopige familie biedt 25.000 euro voor een nier, maar mag dat wel?

De wintertijd gaat in 2021 in op 31 oktober: gaat de klok vooruit of achteruit?

14 september Ieder half jaar wordt de klok een uur vooruit of achteruit gezet, maar waarom doen we dat eigenlijk? Is dat wel goed voor ons? En een paar handige tips, zodat je nooit meer vergeet of de klok voor- of achteruit gezet moet worden.