Wanhopig van die altijd aanwezige brom

Afgelopen jaar hebben 633 mensen in Nederland gemeld dat ze last hebben van 'laag frequent geluid'. Het gaat om het topje van de ijsberg, zegt voorzitter Dirk van der Plas van de stichting Laag Frequent Geluid in zijn verslag over 2017: ,,Want veel mensen melden zich niet. Dat kan zijn vanuit onwetendheid, de angst voor gek te worden versleten, een houding van 'het maakt toch niets uit' of onbegrip in het gezin.''



Sommigen mensen worden wanhopig van de altijd aanwezige brom in hun huis. Een van hen is een inwoonster van Wouw. Elke nacht is het raak: een gonzende brom. Aan haar gehoor lag het niet, zei de KNO-arts. ,,De woningbouwstichting heeft iemand langs gestuurd die 's nachts kwam luisteren, maar hij hoorde niks. Wel kwam hij met een lang en wazig verhaal. Dat ik een soort piramide in mijn huis moest bouwen'', vertelt de Wouwse.