Waarom het vandaag de dag niet oké is om een volle bos schaamhaar te hebben

Is lichaamshaar altijd zo’n taboe geweest? In bepaalde periodes in de geschiedenis was het breed geaccepteerd, zoals in de jaren 70. En in andere weer niet. ,,Als we teruggaan in de tijd zien we verschillende culturen waarin vrouwen hun haar weghaalden, zoals het Oude Egypte. Toen werd er met touwtjes geëpileerd”, vertelt hoogleraar sociologie aan de KU Leuven Giselinde Kuipers. ,,Ontharing lijkt een algemeen patroon te zijn door de eeuwen heen. Daarom is het interessant om zowel de cultuurwetenschappelijke als de evolutionaire benadering onder de loep te nemen. Ze hebben namelijk allebei een beetje gelijk.”