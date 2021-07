Waarom het goed is om af en toe een potje te tongzoenen

Liefdesexpert Van 1,5 meter naar 1,5 centimeter: ‘Ik denk dat dit weekeinde vooral om seks draait’

26 juni We mogen dit weekeinde weer dansen, feesten en flirten. Van de anderhalve meter naar de anderhalve centimeter. Maar hoe doe je dat ook alweer, flirten met een onbekende? Liefdesexpert Carla Ketelaar uit Deventer denkt dat het wel losloopt. ,,Flirten is spelen, een beetje dollen. Lol hebben. Dit weekeinde draait echter niet om liefde. Er gaat een heleboel gesekst worden. De serieuze dates komen later weer.”