Waarom geeft ziekenhuis 100.000 euro aan terminale Sylvia als het denkt geen fout te hebben gemaakt?

Terminale Sylvia (56) woedend op ziekenhuis na ‘medische misser’: ‘Alsof je in een dodencel zit’

Sylvia van der Veen is ongeneeslijk ziek en dat had voorkomen kunnen worden. Daar is de 56-jarige vrouw uit Breukelen van overtuigd. Een medische misser is volgens haar de oorzaak van jarenlang leed een daarom stond zij woensdag bij de rechter lijnrecht tegenover het St. Antonius Ziekenhuis. ,,Ik heb geen toekomst meer.”

16 november