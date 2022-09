Waarom doof kind ongelukkig wordt als ouders hem niet in dovenwereld laten opgroeien

Kabinet wil werk maken van gehoorscha­de: over deze maatrege­len wordt gedacht

Het kabinet wil in actie komen om gehoorschade bij jongeren terug te dringen. Er wordt onder meer nagedacht over het verlagen van het aantal decibel op muziekevents en over het uitbreiden van gehoortesten op basisscholen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil hiervoor het advies van de Gezondheidsraad afwachten, maar een ruim deel van de Tweede Kamer wil niet tot de winter wachten en vindt direct ingrijpen noodzakelijk.

12 september