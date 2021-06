Waarom de supermarkt altijd met de groenteafdeling begint en nog meer ‘bromvliegeffecten’

‘Nadenken is voor mensen zoals zwemmen is voor katten: ze kunnen het wel, maar doen het liever niet.’ Ziehier in een notendop de kracht van de bromvlieg, verwoord door de beroemde Israëlische psycholoog Daniel Kahneman. Een bromvlieg is iets kleins dat ongemerkt een groot effect heeft op ons gedrag. Het effect is vernoemd naar het opgeplakte vliegje in de wc-potten van onder meer Schiphol, bedoeld om heren in de pot te laten plassen in plaats van ernaast – met succes. Het vliegje werkt beter dan een beleefd tekstbordje naast het closet.