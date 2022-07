Waar komt vliegangst vandaan en wat kun je ertegen doen?

WHO en Unicef slaan alarm: vaccinatie­graad kinderen in 30 jaar niet zo sterk gedaald

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef luiden vrijdag de noodklok: de wereldwijde vaccinatiegraad bij kleine kinderen is in 2021 nog verder gedaald. De nieuwe cijfers tonen de sterkste daling in 30 jaar. De scherpe afname volgt op een periode van verminderde vooruitgang. Volgens beide organisaties onderstreept de daling dat niet alleen coronagerelateerde verstoringen, maar ook systematische uitdagingen voor vaccinatie aangepakt moeten worden.

15 juli