Vrouwen sterven vaker aan hart- en vaatziekten: Hester krijgt 7,5 miljoen om uit te zoeken waarom

Er gaan in Europa meer vrouwen dan mannen dood aan hart- en vaatziekten: 51 procent tegenover 42. „En dat terwijl we minder weten over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Er zijn jarenlang veel mannen en maar weinig vrouwen bestudeerd in wetenschappelijk onderzoek”, zegt Den Ruijter. De oplossing is dus méér onderzoek doen en het onderzoek dat er over mannen is loskoppelen van dat over vrouwen.