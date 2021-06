Vrouwen onder druk gezet om geen slechte recensie te schrijven na beroerde cosmetische ingreep

Dat blijkt uit gesprekken die deze site heeft gevoerd met zes vrouwen die cosmetische operaties ondergingen of wilden ondergaan. Enkele van hen ondervonden ernstige complicaties na onder meer buikwandcorrecties en borst- of bilvergrotingen. De vrouwen lieten de operaties uitvoeren in Nederland en (vooral) Turkije, een populair land voor medisch toerisme.

De vrouwen stellen dat ze in (besloten) Facebook- en WhatsApp-groepen schreven over hun negatieve ervaringen. In die groepen zitten honderden tot duizenden andere vrouwen die een cosmetische operatie overwegen of achter de rug hebben. Daarna werden ze onder druk gezet door de klinieken of Nederlandse bemiddelingsbureaus om die slechte recensies te verwijderen.