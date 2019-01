Vraag jezelf af: ‘Willen we knippen en plakken in het dna van mensen?’

We kunnen dna manipuleren, maar moeten we dat wel willen? De Chinese wetenschapper Jiankui zei onlangs de genen van een tweeling zo te hebben bewerkt dat de kinderen immuun waren voor het hiv dat een van de ouders heeft. Of zijn claim klopt, wordt onderzocht. Maar het werpt hoe dan ook een vraag op. Want opent deze dna-manipulatie de deur voor ouders die een zo perfect mogelijke baby willen creëren? Wetenschapscabaretier Lieven Scheire toert binnenkort door Nederland met een theaterlezing over dit onderwerp. Hij wil dat iedereen een mening vormt over de dna-revolutie.