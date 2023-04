Vijftien jaar geleden deed Rowena een zelfmoordpoging: ‘Je mag altijd om hulp vragen’

Geen goede hulp

Rousseau had op school weleens aangegeven dat ze het er moeilijk mee had, maar daar werd volgens haar niks mee gedaan. Tegelijkertijd was haar moeder druk met Rowena’s broer, die ook door een lastige fase ging. Pas op het moment dat Rousseau door meerdere kinderen in elkaar geslagen werd, begon de school langzaam in te zien dat er iets aan de hand was. ,,Ik ging naar een psycholoog, maar die gaf mij vooral het gevoel dat ik aandacht vroeg. Gelukkig had ik één vriendin van een andere school die mij steunde.”