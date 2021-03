Veel ziekenhuizen hebben het zwaar, maar Bernhoven in Uden neemt zelfs coronapatiënten over

Tips voor het verlagen van je stressni­veau

23 maart Ingrijpende emotionele gebeurtenissen, zoals een verhuizing, scheiding of veranderingen op het werk, hebben invloed op ons stressniveau. Daar komt bij dat de lockdown onzekerheden en uitdagingen met zich meebrengt, waar we nooit eerder mee te maken hebben gehad. Logisch dus dat ons stressniveau is gestegen. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?