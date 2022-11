Vechten tegen zombiecellen voor een eeuwige jeugd?

Zombiecellen. Het klinkt bijna als iets uit een horrorfilm maar ze bestaan echt. Wat zijn zombiecellen precies en waarom moeten we er van af? ,,Het aantal cellen in je lichaam, zo’n 37 triljoen, wordt goed gereguleerd”, vertelt Proust, medisch en wetenschappelijk directeur van Clinique Nescens in Zwitserland, die het zogenoemde Zombie Cell Clearing Serum ontwikkelde.

Zoals in een horrorfilm

Huidverjonging uit een potje

Over het Zombie Cell Clearing Serum zijn nog geen wetenschappelijke studies gepubliceerd maar Mosmuller is er wel van overtuigd dat serums en crèmes effect kunnen hebben. Maar: ,,De huid is eigenlijk bedoeld als barrière om het lichaam te beschermen tegen schadelijke stoffen van buitenaf en laat daarom niet veel stoffen door. Daarom is het echt een uitdaging om moleculen te vinden die in staat zijn om door de huid opgenomen te worden.”

Verjongen van hele lichaam

Als we dan toch bezig zijn, zou het dan niet beter zijn de moleculen oraal in te nemen? Zombiecellen zitten natuurlijk niet alleen in de huid en op deze wijze zou je dan toch het hele lichaam kunnen verjongen? Proust beaamt dit: ,,Ik ga ervan uit dat we over een paar jaar in staat zijn deze moleculen via een infuus toe te dienen, om het jaar of om het half jaar, en zo zombiecellen in ons hele organisme kunnen bestrijden.”