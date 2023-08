Tintelende vingers en ‘dove’ handen: zo herken je het carpaletunnelsyndroom

Vijf vragen Arts over botontkal­king: ‘Mensen denken onterecht dat broze botten horen bij het ouder worden’

Het aantal mensen met osteoporose groeit, maar veel mensen weten niet dat ze het hebben. Dat is slecht nieuws, zegt internist-endocrinoloog Joop van den Bergh, want hoe eerder je met medicatie begint, hoe meer behoud van botmassa en botstructuur. Hij legt uit wat osteoporose is en waarom het belangrijk is om je te laten onderzoeken als je na je 50ste een bot breekt.