Tandarts deelt tips, voor als je door angst niet meer op controle durft te gaan

Van Burik behandelt regelmatig mensen met zo’n extreme angst voor de tandarts dat zij niet meer durven te gaan. ,,Als je de tandarts gaat mijden kan dat ernstig gevolgen hebben. Je gebit gaat achteruit en dat kan al snel van kwaad tot erger gaan.”

Daarbij moet je volgens Van Burik niet alleen denken aan het verslechteren van je gebit, ook op sociaal vlak kan dat effect hebben. ,,Stel: je hebt last van een infectie waardoor je uit je mond kan gaan ruiken. Het komt voor dat mensen zich dan zo erg schamen dat ze niemand meer willen spreken.”

Een vervelende ervaring

Van Burik is werkzaam bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. ,,Daar behandelen wij mensen die niet bij een gewone tandarts terechtkunnen.” We behandelen onder andere mensen met extreme angst voor de tandarts.”

Meestal is de aanleiding voor die angst een vervelende ervaring. Ofwel persoonlijk ondervonden, of via ouders of anderen vernomen. ,,Zeker als je vader of moeder bang is voor de tandarts, neem je dat als kind snel over.”

Ligt iemand bij Van Burik in de stoel, dan is die persoon meestal al een tijdje niet meer naar de tandarts geweest. ,,Dat kan variëren van bijvoorbeeld anderhalf tot wel twintig jaar.” Eerst wordt besproken waar de patiënt specifiek bang voor is (de zogenaamde triggers), erna wordt bekeken met welke behandeling iemand geholpen is.”

Begrip tonen

Die triggers kunnen uiteenlopen van angst voor het geluid van de tandartsboor of de gedachte dat een prik van een naald voor ondraaglijke pijn zal zorgen. Vervolgens wordt besproken met de patiënt hoe de angst het beste kan worden behandeld.

,,Vaak wordt een vorm van exposure toegepast, waarbij de patiënt wordt blootgesteld aan datgene waar hij of zij bang voor is, zonder dat die ‘ramp’ uitkomt. Er wordt bijvoorbeeld een verdoving gegeven, zonder dat het ondraaglijke pijn doet.”

Het is volgens de tandarts wel van belang daarbij altijd begrip te tonen. ,,Als iemand het gevoel heeft niet serieus te worden genomen, kan dat leiden tot een gevoel van machteloosheid en controleverlies. Geen gevoelens die helpen om over je angst voor de tandarts heen te komen.”

Terug naar je eigen tandarts

Het uiteindelijke doel van deze behandeling is de angst zo te verlagen dat iemand weer kan terugkeren naar zijn of haar gewone tandarts. Van Burik deelt tips hoe je zelf met je angst kunt leren omgaan:

• Maak het kenbaar: ,,Vertel je tandarts hoe je voelt. Je tandarts kan daar dan rekening mee houden. Een vertrouwensrelatie met je tandarts kan ook helpen. Daar is niet altijd sprake van. Weet dat het je altijd vrijstaat van tandarts te wisselen, als je geen vertrouwen of begrip voelt.”

• Maak gebruik van afleidingstechnieken: ,,Luister jij bijvoorbeeld graag naar muziek, zet die dan op tijdens de behandeling. Of doe ontspannings-of ademhalingsoefeningen waardoor je hopelijk wat relaxter in de stoel ligt.”

• Spreek een pauze af: ,,Door rust in te bouwen kan dat een gevoel van controle opleveren.”



Niet alleen door angst, ook door geldgebrek laten steeds meer Nederlanders verstek gaan bij de tandarts of mondhygiënist. Ingrijpende behandelingen als een wortelkanaalbehandeling of het laten zetten van een kroon kosten al snel honderden euro’s.

Tandartsverzekering tegen lagere dekking

Dat blijkt ook uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Zij zagen dat in 2013 nog 57,5 procent van de verzekerden een tandartsverzekering afsloot. In 2022 gaat het om nog maar 37,6 procent. Daarnaast werd duidelijk dat in de gevallen dat men wel kiest voor een tandartsverzekering, die vaker wordt afgesloten tegen een lagere dekking.

Om inzicht te krijgen in wie deze mensen zijn, heeft het ministerie van Volksgezondheid het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam gevraagd daar samen met het Radboudumc en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar te doen.

