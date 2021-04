Susan zwemt elke dag in natuurwater: ‘Het is mijn onderhoud, mijn apk, mijn koffie’

Als Susan Houbraken een duik neemt in natuurwater, is het alsof er van alles tegelijk plaatsvindt. ,,Ik word er blij van, er stromen gelukshormonen mijn lijf in. Buiten zwemmen is mijn onderhoud, mijn apk, mijn koffie: het is voor mij alles in één. Dat gevoel draag ik na een frisse duik de rest van de dag met me mee.’’