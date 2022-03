Supers, tankstations en kleine winkels negeren oproep om te stoppen met tabaksverkoop

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs tankstations, supermarktketens en brancheorganisaties. Supermarktketens Jumbo, Albert Heijn, Dirk, Aldi en Coop laten weten dat zij niet nu, maar per 2024 zullen stoppen met de verkoop van rookwaren zoals ook in de wet- en regelgeving staat. Coop zegt dat ‘iedereen welkom’ is voor boodschappen en dat ‘het onze klanten vrij staat om zelf de keuze te maken welke producten zij aan willen schaffen’.

Dirk en Dekamarkt stellen dat ‘de verkoop simpelweg verplaatst naar andere kanalen’ als zij nu in hun geheel zouden stoppen. ,,Dit lost het probleem dus niet op, maar verplaatst het slechts’’, aldus woordvoerders. Om deze reden pleit branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) al langer voor de afbouw van tabaksverkoop bij álle verkoopkanalen, zodat tabak uiteindelijk alleen nog door tabaksspeciaalzaken wordt verkocht.

Niet uitvoerbaar

Volgens de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel NSO Retail zijn er nu zo’n 150 tabaksspeciaalzaken en 1500 tabak- en gemakswinkels in Nederland. ,,Dus direct stoppen is praktisch niet uitvoerbaar’’, aldus de brancheorganisatie. ,,Je kunt nu eenmaal niet 2,8 miljoen rokers hun tabakswaar laten kopen in 150 tabaksspeciaalzaken.’’

Ook bij de tankstations van Shell liggen de sigaretten nog achter de counter. Een woordvoerder: ,,Als Shell zien we een veranderende markt als het gaat om tabak en we houden dit scherp in de gaten. Shell volgt het beleid vanuit het kabinet.’’ Winkels in de tabaks-en gemaksbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit rookwaren.



NSO Retail zegt wél achter het geleidelijk verminderen van verkooppunten te staan. Directeur Janwillem Burgering: ,,Wij roepen de overheid op om nu met de organisaties van de verkooppunten in gesprek te gaan om te komen tot het geleidelijk verminderen van de verkooppunten.’’

We hopen dat de overheid nu echt gaat versnellen KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding noemt het ‘onbegrijpelijk dat deze organisaties hun verantwoordelijkheid niet pakken’. ,,We hopen dat de overheid nu echt gaat versnellen. Dat is nodig ook om te voorkomen dat kinderen verslaafd raken.’’



Donderdag debatteert de Tweede Kamer over preventiebeleid. De Partij van de Dieren zal dan de noodkreet om nú al te stoppen aan de orde stellen.

Supermarkt Lidl is per 1 oktober 2021 als eerste winkel gestopt met de algehele verkoop van tabak en sigaretten.