Stoppen met roken kan per jaar ruim 300 euro schelen op je premie

Oktober, oftewel Stoptober, is net ten einde. Zo’n 50.000 mensen hebben afgelopen maand een poging gedaan om te stoppen met roken. Dat doen zij vaak om gezondheidsredenen, maar een groot bijkomend voordeel is dat je als niet-roker geld uitspaart. Zowel direct - op de aanschaf van sigaretten - als indirect. Dat laatste weten veel mensen alleen (nog) niet.

Uit eerder onderzoek weet kenniscentrum Trimbos dat een kwart van deze stoppogingen - tijdens Stoptober heb je bijvoorbeeld een actieve app die je helpt - na een jaar nog steeds succesvol is. Een kwart is hoog, want van de mensen die stoppen met roken zónder steun, houdt minder dan 5 procent het vol.

De meeste mensen stoppen met roken om gezondheidsredenen. Maar een groot bijkomend voordeel is natuurlijk dat je als niet-roker geld uitspaart. De prijs van een pakje sigaretten stijgt alleen maar (sinds april dit jaar kost een pakje gemiddeld 8,20 euro). Maar er is nog een financieel voordeel waar (ex-)rokers misschien niet zo snel bij stilstaan: de premie van een overlijdensrisicoverzekering. Die is lager als je niet rookt, maar dan moet je uiteraard wél doorgeven aan je verzekeraar dat je gestopt bent.

Mannen

In 2019 rookte 21,7 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Trimbos. Mannen en lager opgeleiden roken relatief vaker dan vrouwen en hoger opgeleiden. Het aantal rokers daalt al jaren gestaag. In 2014 stak bijvoorbeeld nog ruim een kwart van de Nederlanders regelmatig een sigaret op. Vorig jaar ondernam bijna een op de drie rokers een serieuze poging om te stoppen.

En dat loont. Rokers die een pakje per dag wegpaffen, zijn per jaar ongeveer 3000 euro kwijt aan hun verslaving. Door je premie van de overlijdensrisicoverzekering aan te passen, komt daar nog een besparing van 320 euro per jaar bij, berekende de onafhankelijke vergelijkingssite Independer. ,,De gemiddelde looptijd van deze verzekering is 15 jaar, dat betekent dus een mogelijke besparing van 4800 euro.”

Uit onderzoek van Q & A, in opdracht van Independer, blijkt dat de helft van de ondervraagden de overlijdensrisicoverzekering langer dan 12 jaar geleden afsloot. Bijna een op de drie geënquêteerden rookte destijds. Nu is dat nog 19 procent. Miljoenen Nederlanders hebben zo’n overlijdensrisicoverzekering. ,,Ex-rokers betalen een lagere premie dan rokers, omdat zij gemiddeld langer leven”, laat de vergelijkingssite weten. Die premieverlaging gaat twee jaar na het aansteken van de laatste sigaret in. Omdat veel ex-rokers (70 procent) daar niet van op de hoogte zijn, informeren zij hun verzekeraar niet nadat zij gestopt zijn met roken. Daardoor blijven zij eigenlijk te veel premie betalen.

Independer heeft in twee voorbeelden uiteengezet wat de besparing is op je overlijdensrisicoverzekering als je stopt met roken. Je kunt ze hier bekijken.

Coronastress

Hoeveel rokers Nederland dit jaar telt, is nog niet bekend. Wel heeft het Trimbos afgelopen zomer 900 rokers ondervraagd over de impact van corona op hun verslaving. Daaruit bleek dat een op de vier rokers juist méér sigaretten opsteekt sinds het uitbreken van de coronacrisis. ,,Dat veel rokers meer zijn gaan roken is niet verrassend, omdat de coronacrisis bij veel mensen voor stress zorgt’’, constateert het Trimbos. Een op de tien ondervraagden gaf aan minder te roken sinds de coronacrisis.

Van de ondervraagde rokers gaf 9 procent in de enquête aan mee te willen doen met Stoptober, een jaarlijkse campagne om 28 dagen niet te roken in oktober. De helft van de deelnemers is, juist door corona, extra gemotiveerd. Deze rokers zijn bezorgd dat zij, of hun naasten, door het roken juist extra kwetsbaar zijn voor het virus.



Het Rijk is vorige week begonnen met een nieuwe campagne om rokers te stimuleren te stoppen. Met de boodschap ‘Puur’ wil de campagne rokers stimuleren een serieuze stoppoging te wagen. Ook zo’n campagne heeft invloed op het aantal rokers, verwacht Trimbos. ,,In 2008 leidde de campagne ‘In iedere roker zit een stopper’ nog tot meer dan een miljoen stoppogingen, waarvan ongeveer een kwart na een jaar nog succesvol was.’’ Sinds januari wordt hulp bij een stoppoging vergoed door de zorgverzekeraar zonder dat aanspraak wordt gedaan op het eigen risico.