'Soms zet ik de droogtrommel maar aan voor wat geluid', zegt mevrouw Boerkens van 101

Podoloog test tien soorten zomerschoe­nen: ‘Draag deze naar het terras, niet tijdens een lange wandeling’

Tijdens de zomermaanden trekken we liever een paar sandalen of slippers aan. Maar met welk zomers schoeisel zet je comfortabel 10.000 stappen per dag? Podoloog Anke Deporte nam tien populaire zomerschoenen onder de loep, zoals teenslippers van Havaianas, Teva-sandalen en espadrilles en legt uit hoe goed of slecht deze zijn voor je voeten. ,,Het riempje aan de Crocs geeft ten onrechte een gevoel van stevigheid en stabiliteit.”