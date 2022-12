Slachtofferhulp: Te weinig hulp voor nabestaanden van moord met zware psychische problemen

Anouschka gaat een belabberd 2023 tegemoet: ‘Als calcium uit het basispak­ket gaat, zie ik 2024 niet meer’

Ziekenhuisbezoekjes en medicijnen zijn voor Anouschka van der Keur (50) haar dagelijkse realiteit. Alleen zo blijft zij op de been. Grote vraag is echter hoe zij komend jaar doorkomt wanneer juist dat ene middel dat haar in leven houdt niet langer wordt vergoed door de verzekeraar.

21 december