Siggy's been begon te zwabberen tijdens het hardlopen: ‘Ik wist eigenlijk niets van MS’

We hebben behoefte aan rust en onthaasten: ‘Kiezen voor een tragere levens­stijl’

60 procent van de Nederlanders verlangt naar meer rust én balans, blijkt uit onderzoek van Trends & Tourism naar trends in vrijetijdsbesteding. Florian Minderop (47) heeft het in coronatijd ook werkelijk over een andere boeg gegooid.

28 oktober