Seks voor singles in coronatijd: via webcam of solo op 1,5 meter afstand

Wat betekent dat concreet voor singles die willen daten en misschien wel meer? Je spreekt niet af, maar houdt het op webcam en chatten, al of niet met seksspeeltjes erbij. Als je wel afspreekt dan hou je 1,5 meter afstand en doe je aan soloseks in het bijzijn van die ander.



,,Dat heeft het minste risico op een corona-besmetting en is in lijn met de regels van het RIVM', aldus het advies van de organisatie.



Na twee weken, zonder corona-klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), wordt het vervolgens mogelijk om intimiteit of seks te hebben waarbij je dichter bij elkaar komt. Dit advies geldt ook voor mensen met een friend with benefits of vast knuffelmaatje.



Tot slot: als het dan tot de daad gaat komen, was eerst je handen en je geslachtsdelen (penis, vagina, anus) voordat je seks hebt of intiem bent. En neem zo weinig mogelijk het openbaar vervoer. Loop, ga met de fiets of auto. Was ook je handen na seks of intimiteit.