Samantha bezoekt zorgcliënten in haar vrije tijd: ‘Ze verdienen dat beetje extra aandacht’

,,Het is bizar”, zegt Samantha nog altijd overrompeld. Het bericht dat ze afgelopen week plaatste op LinkedIn werd door bijna een miljoen mensen bekeken. ,,Blijkbaar resoneert de boodschap die ik daar vertel bij heel veel mensen.”

Mevrouw Dorsman

In haar bericht vertelt Samantha over de 83-jarige mevrouw Dorsman, een cliënte voor wie ze door de hoge werkdruk lang niet altijd genoeg tijd heeft. ,,Ik zie de teleurstelling op het gezicht van mevrouw Dorsman als ik na het aantrekken van haar steunkousen geen praatje kan maken”, vertelt Samantha. ,,Ik weet hoe belangrijk je als zorgverlener kan zijn in het leven van cliënten. Je bent soms de enige die ze spreken op een dag.”

En dus geeft Samantha haar cliënten regelmatig een beetje van haar eigen tijd. Zo ook mevrouw Dorsman, bij wie ze ’s middags plotseling op de stoep stond, met taart. ,,‘Kom binnen, kom binnen. Ik zet koffie’, riep mevrouw Dorsman direct. Ik kom daar als verzorgende alleen om haar te helpen met haar steunkousen, maar dit soort persoonlijke aandacht is zorg. En wat was ze daar blij mee.”

Volledig scherm Mevrouw Dorsman tijdens het bezoek van Samantha. © Eigen foto

Boodschap

Samantha’s bericht over mevrouw Dorsman wordt met open armen ontvangen. ,,De reacties stroomden binnen”, vertelt Samantha. Vooral zorgmedewerkers reageren massaal onder haar bericht. Niet alleen vanwege de dolblije mevrouw Dorsman, maar ook vanwege de boodschap.

,,De werkdruk in mijn vakgebied ligt hoog”, vertelt Samantha. Het is precies de reden dat zij anderhalf jaar geleden na een carrière in HR, toch besloot zich om te scholen tot verpleegkundige. ,,Ik was recruiter voor zorginstellingen toen corona kwam. Zorgorganisaties namen even niemand van buitenaf aan en dus zat ik daar, met heel veel welwillende verzorgers en verpleegkundigen, een enorme druk in de zorg maar geen vacatures.” Samantha besloot er zelf werk van te maken en zette haar eigen wijkteam op: Loyal Care Thuiszorg.

,,Het is heel fijn om mijn steentje bij te kunnen dragen, zeker in deze moeilijke tijd. Ik word gewoon blij als ik mensen kan helpen.” Toch merkt Samantha dat ze soms minder aandacht aan haar cliënten kan besteden dan ze zou willen. ,,Voor verzekeraars moeten wij zo doelmatig mogelijk werken”, legt ze uit. Ruimte voor praatjes is er niet in het zorgplan. Dat wordt niet vergoed, terwijl dit volgens Samantha juist een heel belangrijke vorm van sociale controle en ondersteuning is. ,,Ik zie het niet als tijdverspilling om iets langer bij cliënten te zijn. Want naast de technische kant van zorg, is er ook de menselijke kant.”

Een beetje extra aandacht

Zo ziet Samantha van dichtbij hoe belangrijk het is dat haar cliënten iets meer aandacht krijgen. ,,Ik kan iemand helpen met wassen. Maar wat net zo belangrijk is, is zien hoe het eigenlijk gaat met iemand”, weet ze. ,,Ik kom binnen, geef bijvoorbeeld medicatie en zie in de keuken dat er een grote berg afwas staat bij mevrouw Jansen”, schetst ze als voorbeeld. ,,Eigenlijk heb ik geen tijd om daarop in te gaan en moet ik na de medicatie weer vertrekken.” Toch voelt het voor haar als zorgverlener als haar plicht om verder te kijken. ,,Waaróm staat die berg afwas daar? Heeft mevrouw Jansen een mentale dip? Heeft ze pijn waardoor het niet lukt? Speelt de artrose in haar handen op? Juist die extra aandacht kan extra klachten en nog langdurigere zorg voorkomen.”

Omdat de regels in de zorg het op dit moment niet toelaten om meer tijd met cliënten door te brengen, doen Samantha en haar team het zelf. ,,Ik geef mijn cliënten graag een beetje van mijn eigen tijd. Ik zie hoeveel het ze oplevert. Zoals ik bij mevrouw Dorsman kwam, zo doe ik dat vaker bij andere cliënten.”

De essentie van goede zorg

‘Prachtig dat je dit in je vrije tijd doet’, ‘dit is de essentie van goede zorg bieden’, ‘geweldig dat je dit doet’, klinkt het onder Samantha’s LinkedIn-bericht. En zo ervaart ze het zelf ook. ,,Het is soms jammer dat het nodig is: dit soort kwaliteitszorg buiten werktijd bieden. Maar de ouderen die ik in mijn werk tegenkom, gun ik het zo. Ze hebben hun hele leven keihard gewerkt en verdienen het om gezien te worden”, besluit Samantha.

