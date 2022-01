Sacha (28) kon nauwelijks lopen door ernstige reuma, maar surft nu op de hoogste golven ter wereld

We moeten meer bewegen Hoe kun je met gesloten sportscho­len toch aan krachttrai­ning doen?

Het is goed om te bewegen, ook tijdens de lockdown. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel zes: hoe kun je met gesloten sportscholen krachttraining doen?

30 december