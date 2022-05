Roy heeft ook syfilis, maar net als partner Sonja geen idee van wie

Nu ik de huidafwijking op de buitenste schaamlip van de 28-jarige Sonja van dichtbij bestudeer, weet ik vrijwel zeker dat ze een soa heeft. Een klein vulkaantje, zo zou ik het pijnloze zweertje het beste kunnen omschrijven. Als het is wat ik denk dat het is, dan is dit de eerste keer in mijn carrière dat ik deze soa in het echt zie. In mijn gedachten vink ik die af op mijn lijstje met zeldzame ziekten. Ik leg Sonja mijn waarschijnlijkheidsdiagnose voor. Ze reageert geschrokken. ,,Syfilis? Een soa?’’