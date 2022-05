RIVM zet in op thuistesters om corona toch in de smiezen te houden

Maarten is lachcoach: ‘Na een sessie voel ik me zorgelozer’

Veel mensen gaan gebukt onder een hoop stress, sommigen grijpen zelfs naar middelen om zichzelf beter te voelen. Sinds de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie valt er al helemaal nog weinig te lachen. Maar juist nu is het belangrijk dat we het vaker doen, stelt lachcoach Maarten Vos.

19 april