RIVM meldt 175 sterfgevallen en 722 nieuwe ziekenhuisopnames

Van alle patiënten met Covid-19 kwamen er 4712 in het ziekenhuis terecht. Vandaag steeg dat aantal met 722, een duidelijke stijging ten opzichte van de opnamecijfers van gisteren. Toen werden er 507 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld door de landelijke GGD’en en kwam het totaal uit op 3990.



Procentueel gezien kwam tot nu toe 32 procent van alle vastgestelde besmettingen in het ziekenhuis terecht. Van het totale aantal patiënten kwam 8,2 procent te overlijden. Het aantal dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomt, kan ook hoger liggen, omdat besmetting soms later wordt vastgesteld.



Tot vandaag bracht het RIVM het aantal coronapatiënten per gemeente in beeld. In plaats daarvan wordt nu het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per 100.000 inwoners gepubliceerd. Uitgaande van het woonadres hebben de volgende tien gemeenten het hoogste aantal opnames per 100.000 inwoners:



Peel en Maas, Limburg (237), Boekel, Noord-Brabant (195), Bernheze, Noord-Brabant (182), Uden, Noord-Brabant (159), Gemert-Bakel, Noord-Brabant (156), Oudewater, Utrecht (147), Meierijstad, Noord-Brabant (136), Cranendonck, Noord-Brabant (132), Nederweert, Limburg (129) en Landerd, Noord-Brabant (127).



Lees verder onder de kaart.