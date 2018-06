Rivm: Levensverwachting flink hoger als Nederlander sigaret laat liggen

'Inenten is ingrijpen in Gods handelen'

15 juni De vaccinatiegraad in Nederland daalt al drie jaar op rij. De overheid wil die zorgwekkende trend een halt toeroepen. Een van de maatregelen is het geven van betere voorlichting. Maar hoe krijg je de vaccinatiegraad in ‘Biblebelt’ gemeenten omhoog? In sommige gemeenten stijgt de vaccinatiegraad mondjesmaat, maar er blijven conservatieve gebieden achter. ,,Er is geen enkel religieus argument om wél te vaccineren!”