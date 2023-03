Presentator Ghislaine Plag overleed bijna na bevalling: ‘Ik vier elk jaar dat ik er nog ben’

Hemd van het lijfGhislaine Plag nam een sabbatical omdat ze afgemat was en brak op het hockeyveld haar neus. Die is rechtgezet in het ziekenhuis: ‘Alsof ze met hun duim in mijn hersenpan zaten.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.