Praten over zelfdoding is niet makkelijk: ‘Maar draai niet om de hete brij heen’

Zelfdoding is geen makkelijk onderwerp, dus praten veel mensen er liever niet over. Dat moet veranderen, vindt de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Want het juiste gesprek op het juiste moment kan het verschil maken. Maar hoe start je dat gesprek en waar moet je op letten?

Als het aan Stijn Loeffen ligt, doorbreken wij het taboe op zelfdoding liever vandaag dan morgen. Als hulpverlener bij 113 Zelfmoordpreventie weet hij namelijk maar al te goed dat praten kan helpen. ,,Mensen die aan de dood denken, kunnen daar niet altijd makkelijk over praten. Ze zijn vaak bang voor de reactie van hun omgeving. En aan de andere kant is het ook geen makkelijk onderwerp om zelf naar te vragen, wanneer je zorgen over iemand hebt.”

Vandaag start 113 met de nieuwe campagne ‘Ik Zie Je’. Het doel? Maak zelfdoding bespreekbaar, zodat mensen elkaar beter kunnen helpen. ,,Denk je aan zelfdoding? Neem dan iemand in vertrouwen”, zegt Loeffen. ,,Dat kan 113 zijn, of je ouders, je mentor, je vrienden, een huisarts of zelfs de buurman of buurvrouw. Maar je moet het isolement doorbreken.” En andersom kan jij ook iemand aanspreken waarvan je denkt dat het niet goed gaat. Dat is niet makkelijk, maar er zijn manieren om deze taak lichter te maken.

Quote Een goede manier is om oprecht te vragen hoe het met iemand gaat Stijn Loeffen

Begin het gesprek met een simpele vraag

,,Er is geen vaste regel over hoe je het onderwerp kunt aansnijden, maar een goede manier is om oprecht te vragen hoe het met iemand gaat. ‘Ik merk dat het wat minder goed met je gaat’, of ‘zit je nog wel lekker in je vel’ zijn goede ijsbrekers. Luister naar wat iemand zegt en houd je eigen mening voor je. Je wilt vooral dat de ander zich op zijn gemak voelt.’’

Vraag of iemand aan zelfdoding denkt

,,Wanneer je hoort dat het niet goed gaat, vraag dan of iemand ook weleens gedachten heeft over de dood of aan zelfdoding denkt. Het is niet makkelijk, maar draai niet om de hete brij heen. Wie te voorzichtig is en bang is voor het onderwerp, kan de ander doen denken dat ze er maar beter niet over kunnen praten. Benoem de signalen die je ziet, vraag naar iemands stemming en vraag dan naar gedachten over de dood. Het ergste dat kan gebeuren, is dat zij ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.”

Vragen kunnen geen kwaad

,,Het is een mythe dat naar zelfdoding vragen iemand op ideeën kan brengen. Wie niet suïcidaal is, wordt dat ook niet door een simpele vraag. En wie wel suïcidaal is, heeft zwaardere onderwerpen op de maag liggen dan jouw bezorgdheid. Een gesprek kan juist het isolement doorbreken. Mensen met gedachten aan zelfdoding willen vaak de ander niet tot last zijn. Dat kan gevaarlijk zijn, want daardoor vragen ze niet om hulp. Door het onderwerp aan te snijden, kunnen zij juist open zijn en sterker worden.”

Quote Het is verleide­lijk om, wanneer iemand over zijn probleem vertelt, direct met een oplossing te komen Stijn Loeffen

Denk niet voor de ander

,,Het is verleidelijk om, wanneer iemand over zijn problemen vertelt, direct met een oplossing te komen. Maar dat helpt niet en kan er juist voor zorgen dat de ander zich nog meer onbegrepen en ongehoord voelt. Wat je wel wilt, is jezelf heel empathisch en open opstellen. Toon dat je de tijd voor de ander neemt, dat je zijn problemen serieus neemt en zijn pijn erkent of herkent. Complimenteer hen over het feit dat ze open durven zijn. Maar blijf nieuwsgierig en stel vragen. Maak duidelijk dat je de ander serieus neemt.”

Blijf kalm

,,Zelfdoding kan een eng onderwerp zijn, zeker wanneer het gaat om iemand die dicht bij je staat. Toch is het belangrijk dat je rustig reageert. Voor iemand met suïcidale gedachten kan het moeilijk zijn eerlijk over hun problemen te praten, vanwege de angst dat hun omgeving in paniek raakt of direct controle over hun leven wil nemen in een interventie. Zeker bij jongeren kan dat ervoor zorgen dat ze bang zijn om het onderwerp met hun ouders te bespreken.”

Wees bemoedigend

,,Er zijn nooit simpele oplossing voor complexe problemen, en de oorzaken van suïcidaliteit zijn vaak complex. Wat je sowieso wilt voorkomen is zeggen ‘ik snap wel waarom je dood wilt’, want dan lijkt zelfdoding een logische oplossing. Je wilt zeggen dat de problemen als een zware last klinken, maar niet dat ze het zijn. Spreek de ander bemoedigend aan. Waarom denk je dat je niet bij een ander terecht kunt, dat het niet meer goed komt of dat je de ander tot last bent? Je durft stil te staan bij pijnlijke onderwerpen en toont dat je pijn kunt dragen en verdragen.”

Zelfmoord is geen doodswens

,,Mensen met suïcidale gedachten willen geen einde aan hun leven maar een einde aan hun lijden. Er kan sprake zijn van tegenstrijdige gevoelens waar je mee aan de slag kunt gaan.

Vraag waar je iemand mee kunt helpen. Kunnen jullie samen naar een bron van hulp opzoek, zoals de huisarts? Ga samen iets afspreken of doen. Bel de ander op en vraag na hoe de plannen gingen. Vraag wanneer je elkaar weer ziet.’’

Gedachten zijn maar gedachten

,,Niet iedereen kan het, maar het benoemen van suïcidale gedachten kan helpen. Je ziet vaak dat mensen zich vereenzelvigen met hun negatieve gedachten. Maar als het lukt om die gedachten daadwerkelijk te benoemen als een gedachte, dan kan dat afstand creëren. Het is maar een gedachte, een bijproduct van iets anders. Dat is een stap in de goede richting.”

Een schreeuw om aandacht?

,,Een veel gehoorde vraag is: ‘moet je aandacht geven aan mensen die dreigen met zelfdoding?’ Ja, want het is sowieso goed om te onderzoeken wat iemand zo wanhopig maakt. En dat doe je op dezelfde manier als hierboven beschreven.”

Quote Mannen praten minder snel over hun problemen. Daarom is het zo belangrijk dat het onderwerp bespreek­baar wordt Stijn Loeffen

Mannen vormen de grootste risicogroep

,,Iedere dag plegen er gemiddeld vijf mensen zelfmoord. Het is de grootste doodsoorzaak onder jongeren en mannen van middelbare leeftijd vormen de grootste risicogroep. Risicofactoren hierbij zijn gescheiden zijn en/of een schuld hebben. Mannen praten ook minder snel over hun problemen. Daarom is het zo belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt. Praat erover bij de voetbalclub, op het werk of waar dan ook. Iedereen kan deze gevoelens hebben, zonder dat er duidelijke signalen zijn.”

Gebruik de hulpmiddelen

,,Ik druk iedereen op het hart om online onze trainingsmodule via Vraagmaar.nl te volgen. Die is gratis en duurt een uur. Je leert de basisprincipes van praten over zelfdoding en de juiste hulp aanbieden. Merk je zelf dat je suïcidale gedachten hebt? Vraag dan om hulp, bij je omgeving of bij ons. We hebben ook de Backup-app, die je door moeilijke momenten heen kan helpen. Je kunt daar motiverende muziek, quotes, belangrijke contactpersonen en een veiligheidsplan klaarzetten. Zo’n plan is belangrijk om uit het moment te breken. ”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.