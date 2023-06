Patiënt te vaak verrast door zorgrekening: ‘Te onduidelijk welke zorg wordt vergoed’

Lezersvraag Kan ik door voeding en beweging iets aan mijn overgangs­klach­ten doen?

In de overgang moet je als vrouw misschien wel meer dan ooit letten op je voeding, beweging en het risico op botafbraak. Als dat lukt, kan dat stemmingswisselingen en slecht slapen schelen, zegt voedingsdeskundige Karine Hoenderdos. In deze rubriek beantwoordt ons panel van deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, voeding of relaties.