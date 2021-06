Padminie (50) veranderde compleet van huidskleur: ‘Was tot mijn 25ste nog helemaal bruin’

Mijn ziekte ‘Eerst kon ik nog geen boodschap­pen­tas­je vasthouden, nu sport ik elke week’

9 juni Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Sharon Postulart (24) over het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS): ,,Ik ging aan mezelf twijfelen: ben ik nou gek?”