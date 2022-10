Overgang is méér dan alleen opvliegers: ‘Ze voelt zich niet meer die jonge, sexy vrouw’

Onderzoek wijst uit: gescheurde meniscus eerder genezen met fysiothera­pie dan met operatie

In elke knie zitten er twee van: de meniscus. Bij een hogere leeftijd stijgt de kans op scheuren. Een operatie kan dat verhelpen, maar behandelen door een fysiotherapeut is even effectief, goedkoper, gezonder en geeft geen kans op complicaties zoals bij een operatie, concludeert Julia Noorduyn uit haar promotieonderzoek.

13 oktober