Overdosis drop kan levensgevaarlijk zijn

Uiteraard is er wel een verschil tussen een paar dropjes en een hele zak. Patricia Schutte, woordvoerster van het Voedingscentrum, raadt aan om als richtlijn maximaal 120 gram drop per dag aan te houden, of een halve liter zoethoutthee, waar de stof glycyrrhizhine ook in voorkomt. Schutte: ,,Verder is het ook oppassen geblazen met bijvoorbeeld hoestdrankjes, hoestpastilles en kauwgom met dropsmaak. Voor kinderen geldt zelfs een maximum van 25 gram drop, oftewel vijf dropjes per dag, omdat zij minder bloed en vocht in hun lichaam hebben."



Volgens Van den Bergh moeten we het gevaar van drop wel weten te relativeren: ,,Het is vooral gevaarlijk voor mensen die al last hebben van een hoge bloeddruk of hartproblemen. Als je gezond bent, moet je gewoon genieten van je drop. Net als bij alle andere dingen waar mensen aan verslaafd zijn: doe het met mate, dan is er verder weinig aan de hand."