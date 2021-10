Over de liefde: ‘Veel seks hebben is belangrijk, dan pas weet je wat je lekker vind’

podcast Over De Liefde: ‘We zijn er niet voor gemaakt om te trouwen en monogaam te zijn’

In de gloednieuwe podcast Over de Liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? Deze week praat Debby met seksuoloog Eveline Stallaart over het geheim van lang en gelukkig samen zijn. Want alhoewel de meesten een vaste monogame relatie willen, zijn we daar volgens Eveline lang niet altijd voor gemaakt ‘We verwachten te veel van één persoon’.

24 oktober