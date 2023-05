‘Op de fiets ben je er nooit het snelst, nou en?’

Schaamlip­ver­klei­ning, wanneer is dat een optie?

Het is normaal dat de binnenste schaamlippen van een vrouw groter zijn dan de buitenste. Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar sommige vrouwen hebben er fysiek of mentaal last van. Wanneer is schaamlipverkleining een optie? We vragen het dr. Müjde Özer, plastisch chirurg en arts-seksuoloog.