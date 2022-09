Oók volwassenen genieten lang en breed van vakantieliefdes

‘Er is zoveel variatie: grote en kleine mensen, en zo zijn er ook variaties in het geslacht’

Pas toen Raven van Dorst (37) halverwege de twintig was, ontdekte de tv-presentator dat die hermafrodiet is. Dat was in diens jeugd de normale gang van zaken, maar tegenwoordig wordt er veel meer rekening gehouden met intersekse kinderen, zegt hoogleraar Hedi Claahsen van het Radboudumc.

22 augustus