Ook in slechte tijden is het goed om te lachen: ‘We lachen ook om stress kwijt te raken’

Veel mensen gaan gebukt onder een hoop stress, sommigen grijpen zelfs naar middelen om zichzelf beter te voelen. Sinds de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie valt er al helemaal nog weinig te lachen. Maar juist nu is het belangrijk dat we het vaker doen, stelt lachcoach Maarten Vos.

Vos is al jaren actief als lachcoach en richtte een eigen lachclub op in Amsterdam. Hij wordt regelmatig ingehuurd door particulieren en bedrijven, voor congressen en feesten, maar ook is hij al een aantal keer gevraagd voor televisieprogramma’s. Duizenden mensen wist hij al aan het lachen te krijgen door middel van lachoefeningen.

Er worden geen grappen verteld om de lach op gang te brengen. Lachen zonder reden in combinatie met ademhalingsoefeningen is een basisprincipe van de lachyoga, waar Vos professioneel begeleider in is. Zijn groep voelt zich na de oefeningen ontspannen en een stuk positiever. ,,Het is een misverstand dat we alleen lachen als we blij zijn. We lachen ook om stress kwijt te raken en om contact te maken”, zegt Vos.

Zelf geniet Vos ook nog steeds enorm van het lachen. Iets wat hem bij alle tegenslagen in zijn leven heeft geholpen, vertelt hij in zijn boek De kracht van je lach, dat onlangs verscheen bij Uitgeverij Kompas. Ook legt hij in het boek uit dat je je mentaal en fysiek beter kan gaan voelen als je meer lacht.

Lachen we niet genoeg?

,,Ik zie dat veel mensen hun lach zijn verloren. Hoe ouder we worden hoe serieuzer we vaak worden. Ook jonge mensen krijgen hiermee te maken. Zo volgde een jongeman met een burn-out bij mij lachsessies. Toen ik hem leerde kennen zat hij helemaal onder de medicijnen. Zijn verhaal is illustrerend voor wat ik veel zie gebeuren: jonge werkenden willen succesvol zijn, alles kunnen, maar gaan compleet aan zichzelf voorbij. Mensen stellen sowieso vaak te hoge eisen aan zichzelf, maar dat houd je niet vol.

Quote Als je al die emoties binnen­houdt, dan bouwt je lichaam veel stress op Maarten Vos

We worden continu geconfronteerd met de succesvolle levens van anderen. Maar we moeten niet vergeten dat dat meestal alleen de buitenkant is. Als ze mij zien, denken ze ook dat ik altijd blij ben. Maar ik lig ook wel eens een halve nacht wakker door teveel gepieker. Als je al die emoties binnenhoudt, bouwt je lichaam stress op. Veel mensen grijpen naar kalmeringsmiddelen, drugs, alcohol. Dat helpt misschien eventjes. Maar je zal uiteindelijk altijd vastlopen.”

Hoe helpt het lachen jou op moeilijke momenten?

,,Nadat ik een lachsessie heb gegeven, voel ik me zorgelozer, dat is de kracht van de lach. Vooraf maak ik me zorgen om alles: zullen ze het wel leuk vinden, zal ik het wel goed doen, is de locatie wel geschikt? Maar als ik dan bezig ben, zakken al die zorgen weg. In mijn privéleven werkt het lachen ook goed. Als mijn partner en ik een irritatie hebben en er wordt iets op onaardige toon gezegd, vragen we: ‘Kun je dit ook lachend zeggen?’ Dan is de sfeer gelijk anders.

Quote Het is de kunst om niet te focussen op het negatieve. Er komt altijd wel weer een oplossing voor de uitdagin­gen in het leven Maarten Vos

Natuurlijk kun je niet altijd blij zijn. In het leven wordt je nou eenmaal geconfronteerd met tegenslagen. Je gevoelens erkennen is het begin van de oplossing. Het is de kunst om vervolgens niet te focussen op het negatieve. Er komt altijd wel weer een oplossing voor de uitdagingen in het leven.”

Je hoeft maar een krant open te slaan en er komt ellende op je af. Hebben we nog wel reden om te lachen?

,,Terwijl de coronacrisis afliep, begon de oorlog in Oekraïne. Dat is absoluut niet om te lachen. Op dit soort momenten worstel ik met mezelf als lachcoach: hoe kan ik nu gaan zitten lachen met mensen? Ik zit ook met tranen in mijn ogen als ik alle vreselijke beelden zie. Mijn partner volgt het nieuws op de voet, maar werd alleen maar bozer op Poetin. Dat is ook niet de manier. Het is goed om te kijken wat je kunt doen, maar je moet ook niet teveel in het negatieve blijven zitten. Lachen helpt om positieve energie te houden.”

Maar is het niet het weglachen van je problemen?

,,We lachen de dingen niet weg, we lachen mét de dingen. Van Rutte wordt gezegd dat hij problemen weglacht. Maar die man staat onder enorm veel druk en stress, hij probeert er waarschijnlijk een positieve draai aan te geven, anders houdt hij het niet vol.

Quote Probeer de lach vanuit je buik te laten beginnen. Begin bij het maken van een glimlach, je kunt je mondhoeken met je vingers omhoog duwen Maarten Vos

Mensen hebben vaak commentaar. Ze vragen mij weleens waarom ik zo hard lach en of het wel echt is. Dat zijn vooral de mensen die met zichzelf in de knoop zitten. Ik heb zoveel mensen ontmoet die zich niet vrij voelen om te lachen. Omdat ze gepest zijn om hun lach, zich schamen of zichzelf afschermen. Sommige mensen kunnen alleen maar keihard, bijna schreeuwerig, lachen. Die lach komt vanuit de keel en brengt negatieve energie met zich mee. Ik zeg altijd: een echte lach komt uit het centrum van je lichaam.”

Hoe komen we aan een echte lach?

,,Probeer om de lach vanuit je buik te laten begin. Begin bij het maken van een glimlach, je kunt je mondhoeken met je vingers omhoog duwen. Laat vervolgens een lachgeluid horen en leg je handen op je buik. Want het gaat om die verbinding met je lichaam. Een echte lach komt van binnenuit.

Mensen denken dat je alleen kunt lachen om iets grappig. Maar eigenlijk is de bereidheid om te lachen het enige wat je nodig hebt. Je kunt namelijk ook zomaar lachen. Doe dat elke dag. We reageren vaak kwaad, bijvoorbeeld als iemand voorpiept in de winkel, we vaststaan in het verkeer of geen parkeerplek kunnen vinden. Dat is een soort automatische piloot geworden. Door met dit soort dingen te leren lachen, kun je er rustiger mee om leren gaan. Als je vaker lacht, vind je eerder die positieve energie. Dan wordt dat je automatische piloot.”

Maarten Vos, De kracht van je lach, Uitgeverij Kompas (€20,95)

