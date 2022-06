Oogarts vindt methode die deze ziekte wereldwijd aan banden kan leggen: 'Wereldontdekking’

Het gaat om glaucoom, een ernstige oogziekte die zich tot op heden heel slecht laat ontdekken. Zelfs in ons land wordt maar in de helft van de gevallen de juiste diagnose gesteld. En dan doen wij het nog goed, meent Lemij, die in het Oogziekenhuis Rotterdam werkt en een autoriteit is op het gebied van glaucoombestrijding. In andere delen van de wereld, zegt hij, wordt soms maar in een paar procent van de gevallen glaucoom ontdekt.