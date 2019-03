Onrust door kankerverwekkende stof in bloeddrukmedicijn: ‘Schandelijk!’

De inspectie zegt de afgelopen periode regelmatig vragen te hebben gekregen van patiënten en behandelaars over mogelijke verontreiniging. ,,Ten tijde van deze vragen was deze verontreiniging nog niet bekend. Omdat dat inmiddels wel duidelijk is, vinden we het belangrijk om dit nu bekend te maken’’, erkent de IGJ.



Projectmanager Schellekens slikt het medicijn niet voor zijn bloeddrukverlagende werking, maar vanwege de hartkwaal, het syndroom van marfan. ,,Mijn cardioloog heeft twee weken geleden nog bij bij ingeprent hoe belangrijk mijn medicijnen zijn: ‘Jij bent jij met je medicijnen’.’’ Het medicijn moet bij Schellekens voorkomen dat zijn aorta scheurt, de slagader bij je hart. Hij baalt. ,,In principe is elk vervuild pilletje een kansje dat kanker wordt getriggerd.’’



De hoeveelheden van deze chemische stof die in losartan zijn gevonden, zijn volgens de inspectie gering. ,,De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is erg klein.’’ Maar hoeveel van de vervuilde stof erin zat, maakt de inspectie niet bekend.