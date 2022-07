Onderzoek Universiteit Gent: combinatie van twee medicijnen lijkt veelbelovend tegen kinderkanker

Bij neuroblastoom ontstaat een kwaadaardig kankergezwel op een zenuwknoop, bijvoorbeeld in de buik ter hoogte van de bijnier. Via bloed- en lymfevaten verspreiden de kankercellen zich in het lichaam. Triapine heeft een remmend effect op de productie van DNA-bouwstenen, waardoor de cellen van de tumor extra gevoelig worden voor een ander medicijn, Prexasertib.



De neuroblastoomcellen reageren heel sterk op de combinatie van Triapine en Prexasertib, zelfs bij lage concentraties en zowel in celkweek als bij dierproeven. Er wordt daarom gewerkt aan een Europese samenwerking om de nieuwe behandelingsstrategie te evalueren bij kinderen met neuroblastoom. Ook andere types kinderkanker kunnen in de toekomst mogelijk beter behandeld worden met het middel.



De UGent-onderzoekers hebben bovendien een biologisch mechanisme ontdekt dat specifiek is voor patiënten met een hoog-risico neuroblastoom, namelijk de verhoogde aanmaak van DNA waardoor de kankercellen sneller groeien. Bestaande medicatie is ontoereikend voor een goed herstel.