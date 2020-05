Onderzoek: jongere wil geen seks met roker

Huidhonger is meer dan seks: Dit is hoe het zit

12 mei Nu we thuiszitten merken veel mensen duidelijk wat ze het meest missen: lichamelijk contact. Dat verlangen wordt ‘huidhonger’ genoemd. Singles Elsa en Linde weten er alles van. Neuropsycholoog Anouk Keizer is in het onderwerp gedoken en onderzoekt wie er allemaal nog meer last van hebben.