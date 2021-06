Onderzoek Erasmus MC: coronavirus kan hersencellen infecteren

Die klachten lopen uiteen van problemen met het geheugen tot hoofdpijn en soms zelfs psychoses en ontsteking van het hersenweefsel. Ook ruiken lukt (ex-)patiënten nogal eens minder goed.

Onderzoekers van de afdeling virologie en psychiatrie wilden daarom weten wat er gebeurt zodra het virus de hersenen heeft bereikt, welke cellen het kan infecteren en wat de ontstekingsreactie hierop is. Zij stelden hersencellen bloot aan het coronavirus en zagen dat het virus enkele dagen na de infectie in staat was om neuronen te infecteren. De verspreiding stopt wel snel en blijft beperkt tot enkele cellen, maar leidt desondanks tot ontstekingen.

Immuunsysteem

,,Het feit dat SARS-CoV-2 mogelijk de hersenen kan binnendringen via de reukzenuw en lokaal cellen kan infecteren wat weer leidt tot een ontstekingsreactie, kan zeker bijdragen aan neurologische klachten’’, zegt Debby van Riel van de afdeling Virologie van het Erasmus MC.

Quote Debby van Riel

Mogelijk speelt ook het immuunsysteem een rol bij de klachten, die aan de hersens zijn gerelateerd. Om daar achter te komen, is volgens onderzoeker Femke de Vrij van de afdeling Psychiatrie meer onderzoek nodig. ,,We hebben het virus nu gevolgd in de cellen over een kortere periode. Ook hebben we alleen gekeken naar een beperkt aantal soorten hersencellen.’’

Vogelgriepvirus

Ter vergelijking volgden de onderzoekers hetzelfde proces met het vogelgriepvirus, waarvan bekend is dat het leidt tot ernstige ontstekingen in de hersenen bij mensen en dieren. Van Riel: ,,Bij dit virus zagen we dat het heel gemakkelijk en op grote schaal alle soorten hersencellen infecteerde, dus niet alleen de neuronen. Het vogelgriepvirus is in de hersenen en de rest van het centrale zenuwstelsel dus veel schadelijker dan het coronavirus. Gelukkig verspreidt dit zich heel lastig van mens op mens.’’

